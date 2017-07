Jongetje (8) uit Zonnebeke overleden: kind raakte vermist in vijver in Nederlands vakantiepark

Alfred de Bruin, kv

5/07/17 Bron: AD.nl

Een achtjarig jongetje uit Zonnebeke is vandaag overleden in een Tilburgs ziekenhuis, nadat het kind bewusteloos werd aangetroffen in een natuurbad in een vakantiepark in het Nederlandse Chaam. Het jongetje was in de loop van de namiddag vermist geraakt.