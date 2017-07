"Bij elke stap denk ik aan Jeroen"

BJORN MAECKELBERGH

Omdat Rita Lootens (70) zich al tien maanden afvraagt wie haar zoon Jeroen (41) dumpte op een containerpark nabij Compostela wandelt de rouwende moeder momenteel zijn pelgrimstocht in haar eentje af. "Emotioneel is het heel zwaar."

Jeroen en zijn mama vlak voor zijn vertrek vorig jaar. © rv.

Op 9 september vorig jaar vond een arbeider het lichaam van Jeroen Schelstraete op een stort van het containerpark in het Spaanse San Román de la Vega. De Gentenaar stierf door een zware klap op het hoofd. De Spaanse politie is er na maandenlang onderzoek nog altijd niet in geslaagd om te achterhalen waar de Vlaming stierf, hoe hij om het leven kwam en wie er betrokken was bij zijn dood. "Vlak voor de zomer heb ik Jeroens huis leeggehaald en verkocht. Dat was heel moeilijk", vertelt zijn moeder. Omdat er nog altijd geen schot zit in het onderzoek, reisde ze twee weken geleden af naar Roncesvalles, in het Spaanse Navarre. "Daar zette ik Jeroen vorig jaar af met de wagen. In Roncesvalles zag ik Jeroen voor het laatst in leven. Jeroen en ik dronken er onze laatste koffie, vlak voor hij aan de lange voettocht begon. Ik koester die momenten en wilde die herbeleven. Ik schuim dus de plekjes af waarvan ik weet dat Jeroen er is geweest. Heel moeilijk was het niet om zijn tocht te reconstrueren. Jeroen en ik zijn meerdere keren samen naar Santiago de Compostela gestapt. Hij belde me vorig jaar ook geregeld omdat hij wist dat ik hier veel adresjes ken."



