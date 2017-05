Gloeiend hete koffie over schoot: Starbucks betaalt vrouw 100.000 dollar

Door: FT

19/05/17 - 23u39 Bron: Daily Mail

© reuters.

Starbucks betaalt een Amerikaanse vrouw 100.000 dollar schadevergoeding nadat ze in 2014 een gloeiend hete beker koffie over haar schoot gekregen had. Het deksel van de beker kwam los, de vrouw liep eerste- en tweedegraads brandwonden op. Starbucks kende haar 85.000 euro toe voor haar fysieke pijn, 15.000 euro kreeg ze als vergoeding voor haar medische rekeningen. De vrouw hield blijvende littekens over aan het incident. De advocaat van de vrouw zegt dat de keten haar klanten moet waarschuwen voor deksels die los kunnen schieten. Een medewerker van Starbucks verklaarde dat dergelijke incidenten zo'n tachtig keer per jaar voorkomen.