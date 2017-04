Parket bevestigt: opgepakte Franse terreurverdachte werd ook hier gezocht

Door: redactie

19/04/17 - 12u19 Bron: Belga

De twee arrestanten zouden banden hebben met een Belgische terreurcel, vermoedelijk met de jihadisten uit Verviers. © ap.

Het federaal parket bevestigt vandaag dat in België al een onderzoek liep naar Clement B., een van de twee mannen die gisterochtend in het Franse Marseille werd gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag.

De Franse RAID-politie nadat ze het appartement van de verdachten doorzochten. © afp.

Clement B. stond geseind voor verhoor. Van hem was in België echter geen enkel spoor meer sinds het eind van 2015, zegt het federaal parket in een persbericht.



"Het federaal parket, een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme van Luik en de federale gerechtelijke politie van Luik hebben de laatste dagen actief meegewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten aan de opsporing van Clement B.", klinkt het nog.



Het federaal parket zegt in het belang van het lopende onderzoek verder geen informatie te verspreiden.