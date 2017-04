Welkom in Siemiatycze, maar zeg gerust klein België

CELIEN MOORS

Siemiatycze - spreek uit als 'Sjeemiatoesje'. De naam van het stadje is zo Pools als hij klinkt, toch wordt het plekje en de streek errond in de volksmond niet voor niets 'Klein België' genoemd. Van de kleine 15.000 officiële inwoners woont en werkt naar schatting een vijfde in ons eigen Brussel.

Hoe dat allemaal begon, kan niemand met zekerheid zeggen. Zelfs meneer de burgemeester van Siemiatycze, Piotr Siniakowicz, krijgt het niet uitgelegd in de interviews die hij al gaf aan journalisten voor zijn eigen gemeentehuis.



"Eén van de theorieën klinkt als volgt", begint slavist en Polen-kenner Kris Van Heuckelom (KU Leuven) - want iederéén die Polen bestudeert, kent Siemiatycze en zijn unieke situatie. "Vóór de Tweede Wereldoorlog woonden er heel wat joden in de etnisch diverse regio van het noordoosten van Polen. Zij hadden behoorlijk wat contacten met de jodengemeenschap in Antwerpen, waar een aantal mensen tijdens het interbellum naartoe migreerden. Omdat die contacten bleven bestaan, werd België op de kaart gezet in Siemiatycze." Intussen lachen alle inwoners dat wij Belgen wel zouden moeten denken dat Siemiatycze de hoofdstad van Polen is.



"Je ziet dat er vanuit België veel geld naar Siemiatycze vloeit", aldus Van Heuckelom. "Het verdiende geld investeren de 'Belgen' opnieuw in kleine ondernemingen en gigantische huizen. Die natuurlijk grotendeels leegstaan."