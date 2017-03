"Bloedstalen chauffeur busongeval Sierre vernietigd"

Door: redactie

9/03/17 - 23u45 Bron: Belga

Bij het ongeval vielen 28 doden: 22 kinderen, de 2 chauffeurs en 4 begeleiders. © photo news.

De vraag naar een bijkomend onderzoek van de bloedstalen van de chauffeur die aan het stuur zat van de bus die in 2012 in het Zwitsere Sierre verongelukte, is zonder voorwerp omdat deze ondertussen reeds vernietigd zijn. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een schriftelijke vraag van Wouter De Vriendt (Groen).

Aanleiding voor de vraagstelling van De Vriendt was het verzoek dat Nederland vorig jaar aan ons land richtte om de vraag steunen tot een bijkomend onderzoek naar het busongeval en het bekomen van een bloedstaal voor verdere analyse. Net zoals premier Charles Michel eind vorig jaar al deed, laat ook Geens weten dat dit niet kan omwille van het principe van de scheiding der machten.



In zijn antwoord wijst Geens op het feit dat het Zwitserse hoogste gerechtshof op 27 juli 2015 reeds een vraag tot bijkomende onderzoeksdaden afwees in een beroep dat ingesteld was tegen een soortgelijke beslissing in die zin van het kantongerecht van Wallis op 24 maart 2015. "Hierdoor is het onderzoek definitief afgesloten met de gemotiveerde sepot-beslissing door de Eerste Procureur van dit kanton op 30 juni 2014", aldus Geens.



"Het bekomen van een bloedstaal van een derde voor de beoogde onderzoeken is ook in strijd met zowel de Zwitserse als de Belgische DNA-wetgeving. De vraag is bovendien zonder voorwerp nu blijkt dat de na het ongeval genomen bloedstalen, met het afsluiten van het in het kader van de autopsie uitgevoerde toxicologisch onderzoek, vernietigd werden", aldus Geens.