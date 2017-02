Koppel voyeurs bespiedt buren met cameradrone

MVDB

17/02/17 - 09u16 Bron: The Smoking Gun - Deseret News

Aaron Foote (39) en Terisha Lee Norviel (34). © rv.

Ook voyeurs gaan met hun tijd mee. Een Amerikaans koppel wordt gerechtelijk vervolgd wegens voyeurisme met een cameradrone. Ze bespiedden zo nietsvermoedende buren in slaapkamers en badkamers. Aaron Foote (39) en zijn vriendin Terisha Lee Norviel (34), moeder van zes kinderen, sloegen toe rond de stad Orem in Utah.

Een cameradrone. (archieffoto) © anp.

Een van hun slachtoffers zag op 3 december vorig jaar een drone aan zijn badkamerraam cirkelen. Hij volgde het vliegtuigje met zijn wagen tot aan een verlaten kerkparking in de buurt. Toen de drone was geland, en niemand kwam opdagen, nam hij het tuig mee in zijn koffer.



Op de geheugenkaart die in de drone stak, vond de man heel wat soortgelijke opnames van huizen en appartementsgebouwen. De man overhandigde de drone nadien aan de politie. Agenten deden verder onderzoek. Op de beelden was te zien hoe Foote zijn drone in- en uitschakelde. Ook kwam zijn wagen in beeld.



Op de plaatselijke facebookpagina plaatste de politie enige tijd later een oproep aan de eigenaar. "We weten wie je bent, geef jezelf aan, zo vermijd je een huiszoeking op Kerstmis", luidde het in de boodschap. Of Foot en Norviel op het aanbod ingingen, is niet gekend. Het koppel is aangeklaagd en verschijnt in maart voor het eerst voor de rechter.



Foote liep in het verleden al een veroordeling op voor voyeurisme. Hij sloeg in 2007 toe in een zonnebankcentrum. De man heeft een rijkgevuld strafblad met onder meer diefstallen en huiselijk geweld tegen Norviel.