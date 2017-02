Nederlands-Limburgse bende met 75 leden sloeg ook in België toe

Door: redactie

Politie, gerecht en overheid hebben in het Nederlands-Limburgse Brunssum een 75-koppige jeugdbende opgerold, die ook misdrijven in België en Duitsland pleegde. Het gaat onder meer om overvallen op tankstations en ramkraken. De organisatie met vijftien vrouwelijke leden zou ook verantwoordelijk zijn voor de plaag van autodiefstallen van de merken BMW en Volkswagen in het Maasland en Noord-Limburg. Dat maakten verschillende media in Nederlands-Limburg bekend na een persconferentie van burgemeester Luc Winants van Brunssum.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken vertelde vrijdag op TV Limburg dat er in Lanaken vijftien tot twintig autodiefstallen en vijf ramkraken aan de bende gelinkt konden worden.



De gemeente Brunssum, het openbare ministerie en de politie lanceerden het project 'Wake Up'', waarin ze nauw samenwerken met veel organisaties zoals Jeugdzorg en middelbare scholen om preventie van criminaliteit te bevorderen. Ze roepen op samen alert te zijn op afwijkend gedrag van jeugd zoals veel spijbelen of het plotse bezit van dure telefoons.



Met de arrestatie van negentien verdachten in Brunssum vorige maand heeft het openbare ministerie de top van de criminele organisatie blootgelegd. De verdachten werden in verband gebracht met onder meer ramkraken, roofovervallen, witwaspraktijken en autodiefstallen.



Een achttienjarige man is de hoofdverdachte. Van de gearresteerde jongeren zitten er nog elf in hechtenis. De meeste verdachten maakten deel uit van een familie uit Brunssum en van vriendenclubs. De in totaal 75 verdachten zijn tussen de 15 en 23 jaar oud. De meelopers namen via oproepbasis deel aan de honderden strafbare feiten. Veel verdachten waren al jarenlang in beeld bij politie en justitie, maar tot nu toe werden die zaken individueel behandeld. Nu is gebleken dat er een samenhang was in een strak gestructureerde organisatie, waarbij mensen bedreigd werden om mee te doen. Wie opgepakt werd, hield de lippen stijf op elkaar. Het gerecht in Nederland spreekt van een maffia-achtige organisatie. De organisatie schakelde zelfs een 'freelancer' in, een doorgewinterde crimineel die op de nationale opsporingenlijst stond.



Tijdens invallen op 10 januari in Brunssum, Heerlen en Landgraaf vond de politie een groot aantal vuurwapens en munitie, gestolen scooters en auto-onderdelen, drugs, geld, jammers en gespecialiseerde apparatuur om autodiefstallen te plegen.