Beste job ooit: universiteit van Cambridge zoekt 'Lego-professor'

De gerenommeerde universiteit van Cambridge zoekt een Lego-professor die onderzoek doet naar het effect van spelen op de ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Lego-liefhebbers met een universitair diploma die de job wel zien zitten, moeten snel zijn: sollicitatiebrieven worden nog tot twintig januari geaccepteerd.

Het is de bedoeling dat de geselecteerde kandidaat het nieuwe onderzoekscentrum voor Ontwikkeling en Leren gaat leiden. "De waarde van spelen is niet goed onderzocht, terwijl er veel beweringen over gedaan worden: dat het helpt bij het leren, dat het belangrijk is, dat het goed is voor de welzijn van kinderen. Dat zou allemaal wel waar kunnen zijn, maar er is opmerkelijk weinig bewijs voor", zegt professor Anna Vignoles die het centrum nu als interim-directeur leidt in de Britse krant The Guardian. "De bedoeling van het centrum is om door het belang van spelen en spelenderwijs leren te onderzoeken en na te gaan hoe spelen kan worden gebruikt om de resultaten van studenten positief te beïnvloeden."



Speels

De Lego Foundation, die vijfentwintig procent van de Lego-business in handen heeft, wil het centrum en de leerstoel "tot in de eeuwigheid" sponsoren en heeft al vier miljoen pond vrijgemaakt om het centrum te financieren. Het bedrijf heeft geen invloed op het sollicitatieproces, maar hoopt dat er een "academicus die speels, extreem nieuwsgierig, open-minded, creatief en fantasierijk is" wordt gevonden.



De universiteit kijkt zelf uit naar een academicus die gespecialiseerd is in onderwijspsychologie. "We zijn er zeker van dat we een uitmuntende wetenschapper aantrekken."