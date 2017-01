"Het was alsof hij bezeten was": man die als kind Damien speelde in The Omen krijgt celstraf na zwaar geval van verkeersagressie

Koen Van De Sype

"Ik heb nog nooit iemand zo woest gezien, hij leek wel bezeten." Het getuigenis van twee fietsers in een zaak van zware verkeersagressie in Groot-Brittannië was er vandaag niet naast. De beschuldigde: Harvey Stephens (46), de man die als 4-jarige de rol van Damien vertolkte in de iconische horrorfilm 'The Omen' uit 1976.

© rv. Het incident met de man die ooit de zoon van de duivel vertolkte, gebeurde in augustus vorig jaar. Stephens reed in zijn Audi RS6 door Toys Hill, even ten zuiden van Londen, toen hij achter twee fietsers terechtkwam. Alex Manley en Mark Richardson hoorden achter zich opeens getromp en volgens openbare aanklager Kieran Brand zou Manley daarop zijn middelvinger hebben opgestoken naar Stephens, om zijn ongenoegen te tonen.



Daarop scheurde de voormalige acteur de twee wielrenners voorbij en stopte hij even verderop. "Volgens meneer Richardson was hij rood aangelopen van kwaadheid", aldus Brand. Hij zou naar de twee geroepen hebben en hen gevraagd hebben wat ze dachten dat ze aan het doen waren. Daarop sloeg hij Richardson in het gezicht, waardoor die van zijn fiets viel.



Toen Manley hem te hulp wilde komen, kreeg ook hij twee slagen in zijn gezicht. Hij viel achterover en toen hij op de grond lag, sprong Stephens bovenop hem en sloeg hij hem zes of zeven keer in zijn gezicht, volgens het Openbaar Ministerie. "Hij was echt gek van razernij, hij had zichzelf niet onder controle, zoiets had ik nog nooit eerder gezien", verklaarde Manley achteraf.



Het was pas toen er een andere wagen stopte en de bestuurder uitstapte om te vragen wat er aan de hand was, dat de voormalige acteur ophield. Hij sprong weer in zijn wagen en ging ervandoor.

Toen hij later door de politie werd opgepakt, beweerde hij dat de twee fietsers hem klem hadden gereden nadat hij was uitgestapt. Hij had zich naar eigen zeggen bedreigd gevoeld en zou zich gewoon verdedigd hebben. Maar daar had de rechter vandaag geen oren naar.



"Dit was een ernstig geval van verkeersagressie, dat nog altijd een effect heeft op de slachtoffers", klonk het in de uitspraak. "Maar het feit dat u schuldig pleit en spijt hebt, is in uw voordeel."



Stephens kreeg uiteindelijk 12 maanden voorwaardelijke celstraf voor een periode van twee jaar en een werkstraf van 150 uur. Hij moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding van 2.720 euro betalen.