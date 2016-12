Ontsnapt aan de dood: Frans-Belgisch koppel crasht met vliegtuigje op strand Tenerife

Door: redactie

27/12/16 - 19u57

Van het vliegtuigje schiet niet veel meer over. © EFE.

In Spanje, op het strand van Las Teresitas in Santa Cruz, is deze namiddag een klein vliegtuigje met een Frans-Belgisch koppel en een 14-jarige tiener aan boord neergestort. Het vliegtuigje ging bij een noodlanding over de kop. De inzittenden overleefden de crash, maar raakten gewond, net als twee strandgangers.

© epa. © epa.

Van het kleine witte vliegtuigje, een sportvliegtuig van het type Velocity 173RG, schiet nauwelijks iets over. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen, ook niet op het strand. Dat zat nochtans behoorlijk vol toen het toestel deze middag de controle verloor. Strandgangers waren in paniek, ze dachten aan een terroristische aanslag. "Het toestel vloog zo laag en kwam recht op ons af. We dachten inderdaad aan een aanslag", zegt een Britse toerist in de Spaanse media. "De piloot leek het toestel niet onder controle te hebben. Het wiebelde enorm."



De drie inzittenden, een Frans-Belgisch koppel en tiener van 14, raakten gewond toen het vliegtuigje met zijn vleugel het strand raakte en daarbij over de kop sloeg. Wellicht probeerde de piloot een noodlanding te maken. Ook twee badgasten raakten gewond. Niemand verkeert in levensgevaar.



Marokko

De politie kon de piloot intussen al verhoren. Hij liet weten met het toestel te zijn opgestegen in Los Rodeos, de luchthaven in het noorden van Tenerife. Het echtpaar en de tiener waren onderweg naar Marokko, maar kregen boven zee af te rekenen met technische problemen.



Volgens de burgemeester van Santa Cruz, José Manuel Bermudez, is het wonder dat dit nog goed is afgelopen. "De inzittenden danken hun leven aan de koelbloedigheid en de ervaring van de piloot die tot op het einde geprobeerd heeft het toestel veilig aan de grond te krijgen."