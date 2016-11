Belgische militairen gaan Iraakse troepen adviseren in strijd tegen IS

Door: redactie

24/11/16 - 22u46 Bron: Belga

Een Iraakse soldaat net voor een operatie tegen IS. © photo news.

Belgische militairen en Nederlandse commando's gaan Iraakse troepen ondersteunen tegen terreurgroep Islamitische Staat, en dat dichter tegen het front dan op dit moment het geval is. Dat heeft de Nederlandse regering vandaag laten weten.

De militairen gaan zogenoemde A&A-teams ('Advise and Assist') leveren. Die geven training en advies aan Iraakse troepen die vechten tegen IS. De teams nemen niet deel aan de gevechten, maar blijven vlak achter het front.



De teams gaan onder meer helpen bij de operationele planning, het coördineren van vuursteun en het analyseren en verwerken van ervaringen uit operaties, aldus de bewindslieden. Zes andere landen van de coalitie tegen IS leveren ook al dergelijke teams.



Het is voor deze inzet volgens het Nederlands kabinet wel nodig om de inlichtingenpositie van de Nederlanders in Irak te verbeteren. Daarom zullen twee onbemande vliegtuigjes worden ingezet.



De Belgische regering heeft in mei het mandaat van de Belgische instructeurs in Bagdad uitgebreid naar ondersteuningsmissies. Minister van Defensie, Steven Vandeput, bevestigt dat de Belgische instructeurs zich tegen het einde van het jaar naar het noorden zullen begeven om er de vooruitgang van de Iraakse troepen op te volgen. "Maar ze zullen niet naar het front gaan en in een beveiligde zone blijven", klonk het.