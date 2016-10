Rosalie viert 25ste verjaardag met 25-gangendiner

Rosalie (in blauw verjaardagsjurkje) werkte dagen aan haar feestelijke diner. © Privé.

Je 25ste verjaardag op een originele manier vieren. De Nederlandse Rosalie Klick wilde eens 'iets anders' en organiseerde zaterdag een bijzonder etentje. Voor elk jaar dat ze ouder werd, maakte ze een gerechtje dat ze serveerde op één avond. Het 25-gangendiner - met zes voorgerechten, zeven tussengerechten, zes hoofdgerechten en zes desserts - werd een daverend succes.

25 gerechten bedenken, bereiden en serveren. Je moet er maar zin in hebben. Voor Rosalie uit Weesp (provincie Noord-Holland) werd het één groot feest. Ze dook drie dagen voor de grote dag de keuken in om de boel voor te bereiden. "Ik heb al eens een afstudeerdrink gegeven, maar dat vond ik voor mijn verjaardag zo afgezaagd'', vertelt ze aan deze site, nog nagenietend van de hapjesmarathon.



Van 18.00 uur tot 2.00 uur

Rosalie ging secuur te werk. "Ik ging online op zoek naar recepten en zorgde dat ik al veel had voorgesneden." Het werden hapjes die groter zijn dan een amuse, maar kleiner dan een gerecht. En allemaal kakelvers. "Zoals carpaccio op een gebaksbordje en kreeftsoep in een kommetje."



Ze zorgde voor een mooi gedekte tafel en kon op negen gasten rekenen, waarvan één vegetariër. "Het was allemaal prima te doen. We hebben elkaar allemaal uitgebreid gesproken." Daar was tijd genoeg voor, want de eerste gang verscheen om 18.00 uur exact op tafel. De laatste gang, het kaasplankje, kwam om 2.00 uur. "We hebben dus acht uur lang gegeten! Iedereen zat bommetjevol en alles moest natuurlijk weggespoeld worden met wijn.''



Waar Rosalie haar liefde voor koken vandaan heeft? "Mijn vader houdt er erg van en wij zien eten binnen de familie als een gezellig iets. Lekker kletsen en lang natafelen." Het 25-gangenverjaardagsdiner is helemaal gegaan zoals ze had gehoopt. "Mijn vriendinnen verwachten volgend jaar een 26-gangendiner. Ik zit eerder te denken aan een 30-gangendiner over vijf jaar." Lachend: "Maar dan met amuses."