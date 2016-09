Agressieve bestuurder jaagt kersverse papa anderhalf uur op. En dan weerklinken schoten

KVS

Een man die vorige week nog maar voor de tweede keer papa geworden was, is op weg naar het ziekenhuis om zijn vrouw en pasgeboren zoon te bezoeken plots opgejaagd wild geworden. Dennis Sloboda (33) uit de Amerikaanse staat Washington sneed een andere bestuurder per ongeluk de weg af en die kwam achter hem aan. Met een wapen.

Het incident gebeurde maandagavond, om negen uur. Sloboda was op dat moment op weg naar het Washington Hospital. Omdat de bestuurder die hij de weg had afgesneden plots een wapen trok, reed Sloboda in paniek naar het appartement van zijn broer Anton (30). Die woonde vlakbij. Maar de agressor volgde hem, zo vertelt zijn familie.



"Ik keek en zag de kerel, maar hij ging ervandoor toen hij mij in de gaten kreeg", vertelt Anton. Daarop vroeg Dennis of hij het wapen van zijn broer mocht lenen, maar die zag dat niet zitten omdat hij vreesde dat de situatie daarmee nog zou escaleren. In de plaats stelde hij voor dat Dennis even bij hem zou blijven. Hij was er zeker van dat de kerel wel zou weggaan.



Agenten

Een uur later besloot Dennis om zijn rit verder te zetten. En dat was de laatste keer dat iemand hem levend zag. Om half elf kreeg de politie de melding van schoten op Hoyt Road Southwest. De toegesnelde agenten vonden het lichaam van Dennis, achter het stuur van zijn wagen. Hij was in het hoofd geraakt door een kogel die door de achterruit van zijn auto was gekomen.



De familie kwam het nieuws te weten toen Anton rond 1 uur naar zijn schoonzus belde in het ziekenhuis, met de vraag of hij goed was aangekomen. Maar daar was het nooit geweest. Via een trackingsysteem op zijn gps konden ze hem lokaliseren en daar zag Anton de politie. Die is intussen een onderzoek gestart naar 'een dodelijk geval van verkeersagressie'.