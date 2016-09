Aangespoeld been is van vermiste Belgische vrouw

Door: redactie

13/09/16 - 16u22 Bron: AD.nl

Het strand van Westkapelle © anp.

Het onderbeen dat 29 juli op het strand in het Zeeuwse Westkapelle werd gevonden, is van een vermiste Belgische vrouw.

Wandelaars troffen het been op de ochtend van 29 juli aan. Aangezien het al een tijd in het water lag, was het deels vergaan.



Forensische experts probeerden op basis van dna-onderzoek uit te zoeken van wie het been afkomstig is. Ze deden daarvoor in eerste instantie een beroep op de Nederlandse dna-databank van Vermiste Personen. Wanneer dat geen resultaat opleverde, volgde een internationaal onderzoek.



De autoriteiten hebben de familie van de vrouw op de hoogte gebracht.

Haar identiteit is nog niet openbaar gemaakt.