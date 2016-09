Grote brand verwoest Nederlands tankstation

Bewerkt door: Redactie

Bij een tankstation langs de A12 in het Nederlandse stadje Gouda is gisterenavond laat een grote brand uitgebroken. Benzinepompen, het dak, de winkel en zeker één auto vatten vlam. Even na 1 uur 's nachts werd door de burgemeester van Gouda bekendgemaakt dat de brand onder controle was.