Turkije laat Brusselse studente Bilen Ceyran vrij

Door: redactie

2/09/16 - 03u07 Bron: Belga

De Belgische studente van Turkse origine Bilen Ceyran die afgelopen vrijdag in Balikesir werd gearresteerd, is gisteravond vrijgelaten, zo meldde haar moeder aan Belga. Ook de vrienden die haar op vakantie vergezelden zijn weer op vrije voeten.

Gisteravond had haar moeder, die maandag naar Turkije vloog in een poging haar dochter te zien, eerst nog gemeld dat haar dochter nog steeds in voorhechtenis zat. Volgens de vrouw had de procureur van Balikesir de zaak doorverwezen naar de rechtbank. Uiteindelijk besliste de rechter donderdagavond toch om Bilen en haar vrienden vrij te laten.



Bilen Ceyran is vicevoorzitster van Young Struggle, een organisatie van socialistische jongeren. Ook de vrienden die samen met haar gearresteerd werden zijn er lid van.



Volgens bepaalde Turkse media wordt de 24-jarige vrouw ervan beschuldigd lid te zijn van de KGÖ, de communistische jongeren van Turkije die banden hebben met de MLKP, de Marxistisch-Leninistisch Communistische Partij die door het regime in Ankara wordt beschouwd als een terroristische organisatie.



Haar moeder Meryem Sasmaz zei zaterdag weer in België te zullen zijn, samen met haar dochter.