"Belgische studente die werd opgepakt in Turkije bedreigd met foltering"

Bilen Ceyran, de Belgische studente van Turkse origine die vrijdag in Turkije werd opgepakt, is tijdens haar hechtenis geslagen en men heeft er ook mee gedreigd haar te folteren. Dat meldt haar moeder, Meryem Sasmaz, op basis van de Turkse advocaat van de studente.

De jonge vrouw van 24 had voor haar vakantie met enkele vrienden een huisje gehuurd in de buurt van Izmir, aan de westkust van Turkije. Maar vrijdag werden ze opgepakt door de Turkse politie. Ceylan, die lid is van organisaties van Turkse en alevitische progressieve jongeren in België, zou volgens de lokale media in verband worden gebracht met links "terrorisme".



"Ze moet voor haar gezondheid vitamines nemen, maar ze krijgt die niet. Bovendien hebben ze haar bril afgenomen, terwijl ze bijziend is", zo zegt de moeder, die gisteren het vliegtuig naar Turkije heeft genomen. "Ze hebben haar vragen gesteld die niets met haar arrestatie te maken hebben. Op de eerste dag hebben ze haar geslagen en daarna hebben ze ermee gedreigd haar te folteren", klinkt het nog.



Ceyran heeft intussen, in het bijzin van een politieagent, contact gehad met een Turkse advocaat. Die bereidt nu een dossier voor dat morgen aan de procureur wordt voorgelegd.