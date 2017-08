vorige | foto 1 van 19 | volgende

Orkaan Harvey houdt lelijk huis in Houston

De Amerikaanse miljoenenstad Houston krijgt in de nasleep van de doortocht van orkaan Harvey recordhoeveelheden neerslag over zich. In slechts enkele uren tijd viel er ruim 355 millimeter, in ons land is dat de hoeveelheid neerslag die in vier maanden valt. De rivieren zijn door de overvloedige neerslag buiten hun oevers getreden. De komende dagen zal er nog eens 500 millimeter regen vallen en zullen nog meer delen van de Texaanse stad overstromen. Zo'n 1.000 mensen zijn al gered uit hun huizen. De reddingsdiensten hebben veertig boten ingezet om mensen van daken en auto's te halen. © AFP