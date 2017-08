'Tomorrowland op zee': maak kennis met The Ark, luxueus cruiseschip voor 4.000 feestvierders

FT

4.000 passagiers die al feestend de Middellandse Zee bevaren. Wie een ticketje heeft voor The Ark, het luxueuze cruiseschip dat ingericht werd als een drijvend Tomorrowland, is bij de gelukkigen. De eerste editie, een initiatief waar ook Belgische investeerder mee gemoeid zijn, is volledig uitverkocht. Morgen vertrekt het schip in Barcelona. Ook Marseille en Ibiza staan op de planning.



90 dj's zullen op liefst zeven podia het publiek vermaken. Grote namen zijn onder meer 2ManyDJs, Cassius, Felix Da Housecat, Martin Solveig en Sven Väth. Een ticketje voor het dancefestival kostte 549 euro per persoon. Daar krijg je een standaard slaapkamer voor, inclusief maaltijden, frisdranken en animatie. Voor alcohol en een exclusief diner betaal je ter plaatse extra. En er zijn ook luxueuzere kamers beschikbaar die een veelvoud van de standaardprijs kosten. Enkele weetjes en sfeerbeelden.



Aan boord:

- surfsimulator

- waterpark

- minigolf

- basketbalveld

- muurklimfaciliteiten

- sportschool

- wellnesscentrum

- zonnebanken

- bioscoop

- winkelcentrum

- casino

- tweesterrenrestaurant met Nick Bril

- theaterzaal

- drie zwembaden



Technische weetjes:

- 340 meter lang

- 56 meter breed

- snelheid van 40 kilometer per uur