Tiener sterft in tent op camping Reading Festival

Joeri Vlemings

28/08/17 - 11u00 28/08/17 - 11u00

© getty.

Een zeventienjarige jongen is overleden in een tent op de camping van het muziekfestival in het Britse Reading. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden de tiener niet meer redden. De politie beschouwt de omstandigheden van het overlijden als "onverklaarbaar."