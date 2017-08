120.000 bezoekers op Maanrockweekend

Bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 23u48 Bron: Belga

Maanrock, zaterdagavond. © Benoit De Freine.

Maar liefst 120.000 mensen zakten de afgelopen drie dagen naar Mechelen af voor Maanrock. Daarmee is het grootste gratis stadsfestival van Vlaanderen aan haar beste editie toe sinds de vernieuwing die in 2014 werd doorgevoerd. Op acht locaties verspreid in de stad gaven 130 artiesten het beste van zichzelf in zowel muziek, dans, theater als cultuur.