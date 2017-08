City Parade wil in Brussel blijven

KVE

De 17de editie van de City Parade is gisteren in de schaduw van het Atomium vlekkeloos verlopen onder strenge veiligheidsmaatregelen. Organisator en Brusselaar Claude Van Cools hoopt ook in 2018 de 18de editie te organiseren in Brussel, om te tonen dat zijn stad nog leeft.

De City Parade en zijn rijdende technostoet kunnen ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen en het mogelijke afschrikeffect van de terroristische aanval in centrum Brussel op vrijdagavond opnieuw terugblikken op een geslaagde editie. "Aan de omzet van de dranken zien we dat die hoger was dan vorig jaar", stelt Cools. "Ook het r&b-podium, de graffiti en het skatepark waren een succes. Je moet nu eenmaal mee met je tijd."



Dat de toegang tot het festival nu deels betalend was vanwege de dure veiligheidsmaatregelen, heeft het volk niet tegengehouden. "De veiligheid blijft primordiaal en dus moeten we ons aanpassen aan de omstandigheden. Alle veiligheidsmaatregelen stonden evenwel op punt", aldus de organisator.



Bovenal wil Cools met de City Parade ook in 2018 in Brussel blijven. In 2010 koos hij al bewust voor Brussel om een signaal uit te sturen dat Brussel de hoofdstad is. "De site onder het Atomium is geweldig", benadrukt hij. "Bovendien is de City Parade in Brussel altijd zonder incidenten verlopen en krijg ik enorm veel steun van Brussels burgemeester Philippe Close, maar ook directeur van het Atomium Henri Simons. We willen dus graag terugkomen."



Een balans van het aantal bezoekers is er nog niet.