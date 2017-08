Lokerse Feesten zitten erop: "Opnieuw topeditie met 140.000 bezoekers"

Bewerkt door: HA

13/08/17 - 22u36 Bron: Belga

© Yannick De Spiegeleir.

In Lokeren is vanavond de 43ste editie van het muziekfestival Lokerse Feesten afgesloten. De organisatoren blikken terug op een meer dan geslaagde editie, met 140.000 bezoekers.

Drie jaar geleden telde het festival ongeveer 125.000 bezoekers op tien dagen tijd, de laatste jaren gaat het bezoekersaantal in stijgende lijn. "Ook dit jaar verwelkomden we, net als vorig jaar, zo'n 140.000 bezoekers", zegt woordvoerder Bruno Eetvelde. "Bovendien was alles mooi verdeeld over de verschillende dagen zodat het nooit extreem druk was en zo hebben we het graag." Druk dus, maar slechts twee volledig uitverkochte dagen. "Klopt", beaamt Eetvelde. "De Metal-dag met onder meer Alice Cooper en Marilyn Manson was volledig uitverkocht en ook de dag met Oscar and the Wolf was helemaal uitverkocht."



Ondanks het wisselvallige weer tijdens het festival, hadden de Lokerse Feesten dus niet te lijden onder de vele regenbuien. "Nee, zeker niet. Eén dag was het echt slecht weer, maar de andere dagen was het best oké. Ook de artiesten die optraden waren achteraf uitermate tevreden."



De Lokerse Feesten sluiten vanavond af met onder meer Emma Bale en Lost Frequencies.