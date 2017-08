Sportpaleis is heisa rond Koninklijk Circus beu: "Rancuneuze beschuldigingen zijn een overheid onwaardig"

TT

Koninklijk Circus Het Antwerpse Sportpaleis en de Brusselse concertzaal Botanique zijn kwaad op de stad Brussel. Die reageerde gisteren erg gepikeerd omdat de Raad van State in een arrest besliste dat de vzw Brussels Expo, gelieerd aan de stad, het Koninklijk Circus niet mag uitbaten. De Botanique en het Sportpaleis hadden zich daartegen verzet.

De stad had het over een "zinloze procesdrift", die de programmatie van het komende cultuurseizoen in het gedrang brengt. Sportpaleis en Botanique noemen dat "rancuneuze en onterechte beschuldigingen, een overheid onwaardig". De Raad van State verwierp de beslissing van de stad om het gebruik van het Koninklijk Circus toe te kennen aan Brussels Expo. De Botanique baatte de zaal tot voor kort zelf uit, maar dat contract werd door het stadbestuur vroegtijdig stopgezet om het vervolgens aan de vzw Brussels Expo - die ze zelf beheert - toe te wijzen.

Door de beslissing van de Raad van State moet de stad Brussel het Koninklijk Circus nu zelf exploiteren. Maar het stadsbestuur vreest dat ze de zaal niet op tijd klaarkrijgt, omdat de Botanique alle aanwezige apparatuur meenam bij haar vertrek. De programmatie van het cultuurseizoen 2017-2018 komt daardoor in gevaar. "We wachten het vonnis ten gronde af, maar deze culturele actoren zijn vandaag verantwoordelijk voor een zeer waarschijnlijke annulatie van het volgende seizoen bij het Koninklijk Circus, en dat ten koste van de sector die zij bij hoog en bij laag beweren te verdedigen", zei Mohamed Ouriaghli, schepen voor Stedelijke Eigendommen.

"Schuld van hun eigen illegale handelingen"

De Botanique en het Sportpaleis pikken die commentaren niet. "Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de situatie het gevolg is van hun eigen illegale en foutieve handelingen", klinkt het in een gezamenlijk persbericht. "Zulke rancunuze en onterechte beschuldigingen zijn uiteraard een overheid onwaardig, in de wetenschap dat zij alleen en volledig verantwoordelijk is voor de huidige situatie."



Beide concertzalen benadrukken dat ze "begaan zijn met het Brusselse culturele leven". "We zijn bereid om in constructief overleg een oplossing te zoeken voor de programmatie op korte termijn voor het Koninklijk Circus. Een kwaliteitsvolle uitbating van deze aantrekkelijke zaal blijft onze hoofdbekommernis."