Solange zegt af voor Dour Festival

TW

13/07/17 - 12u16

Solange, hier op de tweede dag van het North Sea Jazz-festival in Rotterdam. © anp.

Festivals Solange geeft verstek voor het Dour Festival. De organisatie zegt dat ze afzegt "om gezondheidsredenen". De Amerikaanse rapper Gucci Mane treedt aan als vervanger.

Volgens haar woordvoerder moet Solange haar concert afzeggen op advies van haar dokter. "Na tien intercontinentale reizen in zes weken, en met een headline-optreden op het Montreux Jazz Festival afgelopen nacht, leed ze aan ernstige symptomen die verband houden met oververmoeidheid en dehydratatie. Ze kreeg het advies om te rusten. We verwachten dat ze volledig herstelt, maar het spijt haar erg voor haar Belgische fans."



De Dour Festival-organisatie betreurt het afzeggen van Solange, maar maakt zich sterk dat ze met Gucci Mane een waardige vervanger vond. "Een heus fenomeen en vaste waarde in de Amerikanse rapscene, klaar om de Last Arena op z'n kop te zetten", klinkt het.