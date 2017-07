Geslaagde 15de editie Gooikoorts: "Iedereen loopt met grote glimlach rond"

Bewerkt door: ib

10/07/17 - 01u00 Bron: Belga

© Foto Colpaert.

De 15de editie van Gooikoorts, het internationaal volksmuziekfestival in het Vlaams-Brabantse Gooik, is een zeer geslaagde editie geworden. Dat meldt organisator Patrick Lichtert. "Een volledig zicht op het aantal bezoekers hebben we nog niet, maar iedereen loopt hier wel rond met een grote glimlach, en dat is veel belangrijker", klinkt het.