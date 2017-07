Na afgelasting festival: Zweedse comédienne wil 'festival zonder mannen' organiseren

Door: AJA

5/07/17 - 12u21 Bron: Daily Mail

© Reuters/Instagram.

De Zweedse comédienne Emma Knyckare wil een 'festival zonder mannen' organiseren. Dat maakte ze zelf bekend via haar sociale media. Eerder deze week kondigde de organisatie van het Zweeds muziekfestival Bråvalla aan dat de editie van 2018 niet zal doorgaan wegens verschillende gevallen van seksueel misbruik jegens vrouwen.

Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig? — Emma Knyckare (@Knyckare)

De comédienne berichtte eind vorige week al over haar idee nadat bekend raakte dat er verschillende vrouwen op het festival werden verkracht. Er werden daarnaast ook meerdere gevallen van aanranding gemeld.



"Wat denk je ervan om een geweldig festival te organiseren waar alleen vrouwen welkom zijn? Dit festival zullen we organiseren tot alle mannen weten hoe ze zich moeten gedragen", luidt de tweet.



Een paar dagen later waren Knyckare haar plannen al concreter. Op Instagram kondigde ze zelfs 'haar festival' al aan: "Het eerste rockfestival in Zweden zonder mannen zal volgende zomer voor het eerste plaatsvinden." Op dit moment is ze naar eigen zeggen volop op zoek naar personeel.