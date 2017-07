Zweeds festival gelast editie 2018 af na nieuwe golf van seksueel geweld

Bewerkt door: ib

3/07/17 - 00u15 Bron: bravallafestival.se, VRT

Een Zweedse agent geeft een festivalbezoeker een polsbandje dat deel uitmaakt van een campagne tegen seksueel geweld. Tijdens het festival werden vijf verkrachtingen gemeld en meerdere aanrandingen. © reuters.

In Zweden heeft de organisatie van muziekfestival Bråvalla dat al vijf jaar lang in de buurt van Norrköping plaatsvindt, aangekondigd de editie van volgend jaar op te schorten. Het festival werd zowel vorig jaar als deze editie geteisterd door verschillende gevallen van seksueel geweld jegens vrouwen. Of het festival eventueel later een doorstart maakt, is nog niet bekend.