Ed Sheeran sluit succesvolle Glastonbury af, Labour-leider Corbyn als rockster onthaald

26/06/17 - 00u11 Bron: ANP/BuzzE

Ed Sheeran sluit Glastonbury af. © photo news.

Ongeveer 200.000 mensen waren dit weekend aanwezig op het Glastonbury Festival. Het festijn, dat behoort tot de grootste en populairste muziekfestivals ter wereld speelde zich traditioneel af op de boerderij van vader Michael en dochter Emily Eavis in het Engelse dorpje Pilton in graafschap Somerset.

Oppositieleider Jeremy Corbyn (links) en organisator Michael Eavis. © reuters. Fans juichen Ed Sheeran toe. © photo news.

Hoogtepunten van het vijfdaagse cultuurfestival waren de optredens van Radiohead, The Foo Fighters, The XX, Chic, Katy Perry en voormalig Bee Gee Barry Gibb. De populaire Britse zanger Ed Sheeran sluit zondagavond het festival af op het Pyramid stage, het grootste podium van het festival.



Een optreden van Labour-leider Jeremy Corbyn, die zaterdag op het hoofdpodium de rapgroep Run The Jewels introduceerde, trok veel bekijks. Duizenden jongeren bejubelden de Labourleider als een rockster. De Amerikaanse groep werd vorig jaar bekend door hun steun aan de presidentscampagne van Bernie Sanders. Corbyn werd gedurende het weekend meermalen door het publiek toegezongen op de wijs van het liedje 'Seven Nation Army' van de band The White Stripes.



Urenlange wachtrijen

Door de aanslagen van de afgelopen weken in Groot Brittannië was het festival omgeven met extra veiligheidsmaatregelen. Bij de ingangen ontstonden daardoor lange wachtrijen, waarin bezoekers soms urenlang moesten wachten.



Ondanks het ongemak heerste onder de bezoekers, zoals bij vrijwel iedere editie, een uitgelaten en harmonieuze stemming. Het festival verliep zonder grote incidenten en het weer was de bezoekers dit jaar gunstig gezind.



2019

Het festival neemt in 2018 een jaartje vrij en keert pas in 2019 terug voor de 36e editie. De pauze is volgens oprichter en medeorganisator Michael Eavis nodig om het terrein met een oppervlakte van 364 hectare "weer een beetje tot rust te laten komen".