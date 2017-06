1.000 km ver, maar 100% Belgisch

BRECHT HERMAN

Wie Rock Werchter niet exotisch genoeg vindt, kan in september een week lang naar The Village in Spanje: een volledig Belgisch festivaldorp, met uitsluitend artiesten van eigen bodem. Olé!

Laat die laatste twijfels maar vallen: België is hét festivalland bij uitstek. De Rock Werchters en Tomorrowlands van deze wereld bewijzen dat al jaren lang op eigen bodem en nu wil The Village dat ook ver over de landsgrenzen aantonen.



Van 10 tot en met 16 september palmt Route du Soleil - de organisatie die vooral bekend staat om haar liftwedstrijden doorheen Europa - Pals in. Een dorpje in de Spaanse provincie Gerona, honderd kilometer van Barcelona. De 2.400 inwoners krijgen er plots 5.000 Belgische buren bij.



"We slaan onze tenten op op een verlaten golfterrein en camping aan de kust. Daar gaan we een echte 'village', een dorp, bouwen", vertelt Manon Aerens van Route du Soleil.



Dat dorp zal compleet zijn met straten met winkels, restaurants, een bakker, een bloemist, een zwembad, een kapsalon én een kerk.