Terreurdreiging krijgt Rock am Ring niet klein

3/06/17 - 19u06 Bron: ANP

Het muziekfestival Rock am Ring op de Nürburgring in de Duitse Eifel is vandaag volgens de planning voortgezet. Het drie dagen durende festival met bijna 90.000 bezoekers werd gisterenavond onderbroken wegens een mogelijke terreurdreiging. Drie mannen werden opgepakt, maar zij zijn weer vrijgelaten. De politie zette haar onderzoek voort, maar zei dat er geen concrete verdenking bestaat.

Onder de arrestanten waren medewerkers van het festival van wie de namen niet overeenstemden met die op hun toegangspasjes. Een van hen zou familie zijn van een terreurverdachte die vastzit.



"Wij konden geen risico nemen'', zei Roger Lewentz, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts. Hij verwees onder meer naar het afblazen van de vriendschappelijke voetbalinterland Duitsland-Nederland in november 2015 in Hannover, kort na de aanslagen in Parijs. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière viel hem bij: "Hoe vervelend het ook is, de veiligheid van de festivalbezoekers moet op de eerste plaats staan.''