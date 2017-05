Dit is de betekenis achter het winnende Eurosong-liedje

bewerkt door: LS

De muziek en de tekst van het winnende Eurosong-lied 'Amar Pelos Dois' zijn geschreven door Salvador Sobrals zus, Luísa (rechts). © rv.

Met de intieme jazz ballade 'Amar Pelos Dois' heeft de Portugese Salvador Sobral (27) zijn land aan de eerste Songfestivaloverwinning geholpen. Het liedje deed de harten van de jury en het publiek smelten, maar waarover gaat het eigenlijk?

Het Portugese 'Amar Pelos Dois' betekent in het Nederlands 'Beminnen voor ons tweeën'. Uit de vertaalde songtekst leid je af dat het winnende Songfestivallied een heel intiem nummer is over een iemand die zijn grote liefde, die letterlijk alles voor hem is, mist en terugwil.



De tekst en muziek zijn geschreven door Salvadors zus, Luísa Sobral (29). Zij volgde een muzikale opleiding in de Verenigde Staten en is geen onbekende in Portugal. Sinds 2011 heeft ze al vier cd's uitgebracht.



Vertaling nummer

Als, op een dag, iemand vraagt naar mij,

zeg dan dat ik leefde om jou te beminnen.

Vóór jij er was, bestond ik alleen

vermoeid en zonder iets om te geven.



Mijn lief, luister naar mijn gebeden.

Ik vraag dat je terugkomt, dat je me terugwilt.

Ik weet dat men niet bemint in z'n ééntje.

Misschien, beetje bij beetje, leer je weer van me te houden.



Mijn lief, luister naar mijn gebeden

Ik vraag dat je terugkomt, dat je me terugwilt.

Ik weet dat men niet bemint in z'n ééntje.

Misschien, beetje bij beetje, leer je weer van me te houden.



Als je hart niet wil toegeven,

geen passie wil voelen, niet wil lijden

zonder plannen te maken voor wat komen gaat:

mijn hart kan beminnen voor ons tweeën.



Het optreden van Salvador en zijn zus begint op 3:54 minuten: