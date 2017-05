Overzicht. Van deze landen kreeg België (geen) punten tijdens finale Eurosong

avh

14/05/17 - 12u39

© Belga/LocalFocus.

Blanche behaalde gisteren een erg knappe vierde plaats op het Eurosongfestival in Kiev. De internationale pers is lovend over haar prestatie, maar ook de kijkers konden haar nummer 'City Lights' wel smaken. Zweden, Estland, Letland en Polen gaven Blanche zelfs douze points. Een overzicht.