Blanche: "Ik ben tevreden, hopelijk de Belgen ook"

Blanche (17) heeft gisteren de vierde plaats binnengehaald op het Eurovisiesongfestival in Kiev met haar nummer 'City Lights' en daar is ze bijzonder trots op. "Ik ben tevreden over mijn prestatie, hopelijk de Belgen ook."

363 punten kreeg ze uiteindelijk achter haar naam, wat maakte dat het tot het allerlaatste moment spannend was. En dat ze even geduld moest hebben voor ze wist waar ze geëindigd was. "Hoe langer je moet wachten, hoe meer punten je krijgt, dus dat was natuurlijk goed nieuws", vertelde Ellie Delvaux zoals ze echt heet aan vtm nieuws en vrt. "We waren er heel blij mee. Ik was heel ontspannen en had weinig last van stress. Ik ben heel tevreden met de prestatie die we geleverd hebben." Lees ook Blanche eindigt vierde, Portugal wint

Ze wilde naar huis kunnen met het gevoel dat ze trots mocht zijn op zichzelf. Missie geslaagd, dus. "Ik wou niet terugkeren met het idee dat ik meer had kunnen doen. Ik ben fier op mezelf en op onze plaats. Ik hoop dat de Belgen ook trots zijn. "



Jury

De 17-jarige Brusselse had wel wat meer punten verwacht van de jury. "We hadden een goed liedje, dat een beetje anders was", zegt ze aan de vrt. "We waren een beetje verrast over de uitslagen van de jury." België stond na de juryscores op de negende plaats.



Het waren dus vooral de kijkers die de Belgische inzending finaal de vierde plaats bezorgden. "Wanneer de stemmen komen van het publiek, betekent het dat het wilde dat we zouden winnen. Ik hoop dat ze ons nu ook zullen volgen na het festival."



"In een wedstrijd ben je nooit helemaal tevreden als je niet als eerste eindigt", klinkt het nog op de website van de Franstalige omroep RTBF. "Maar je moet wat afstand nemen: we zijn vierde op 42 deelnemers. Als ik het op die manier zeg, begin ik het wel te beseffen." © getty.