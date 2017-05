Blanche ontroert Europa en snelt naar koppositie iTunes

KVE

10/05/17

Eurosong Haar optreden gisteren was dan misschien niet altijd even toonvast, maar toch wist Blanche veel indruk te maken en mensen te ontroeren met haar nummer 'City Lights'. Het legt haar geen windeieren. Deze morgen is ze, van alle Eurosongkandidaten, opgerukt naar de eerste plaats op iTunes. Al zit de Portugese artiest haar wel dicht op de hielen.

Die ingetogen breekbaarheid die haar zo eigen is, past net heel goed bij het ijzersterke lied 'City Lights'. Dat is ook de rest van Europa niet ontgaan. De song roept sterke emoties op, zelfs in die mate dat sommigen het niet droog hielden toen Blanche gisteren op een aandoenlijke manier haar kwetsbaarheid toonde op het podium. Getuige daarvan enkele reacties op Twitter. Zo verklaarde de Poolse tv-commentator dat hij "de tranen in haar stem hoorde".



De muziek, de tekst en haar unieke stem: het hele plaatje klopt. Geen wonder dat 'City Lights' is uitgegroeid tot het populairste Eurosongnummer op iTunes. Daarmee steekt Blanche voorlopig alle andere kandidaten de loef af. Na de show gisteren is het lied opgedoken in de charts van negentien landen. In Litouwen en in ons land is de zangeres binnengekomen op de eerste plaats. Zeven keer noteert het lied in de top-20.



De Portugese artiest staat op een tweede plaats, gevolgd door Moldavië, Italië en Zweden.



Bij de internationale fanclubs van het Eurovisiesongfestival uit 37 landen is Blanche duidelijk één van de topfavorieten. Zij plaatsen de Brusselse zangeres voorlopig op een tweede plaats na Italië. Ook bij de bookmakers schuift Blanche opnieuw acht plaatsen op: ze staat op een mooie vijfde plaats nadat ze eerder was weggezakt na twee minder goede repetities.



Op het Eurovision YouTube-kanaal heeft ze de tweede meest bekeken performance na Salvador Sobral uit Portugal met 'Amar Pelos Dois'.



Gisteren was Blanche ook een tijdlang de meeste gezochte artiest van alle Eurosongkandidaten op Google. Zij speelde voortdurend haasje over met de Zweedse kandidaat Robin Bengtsson.



Nu de kwalificatie voor de finale binnen is, valt de druk misschien wat van haar schouders en kan Blanche hopelijk zaterdag een knalprestatie afleveren. En dan is alles mogelijk.