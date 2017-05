Kan make-over Blanche redden? "Plots stond ze daar in dat bombastische kleed. Weg winstkansen"

DIETERT BERNAERS

Een maand geleden nog één van de absolute kanshebbers, straks misschien zelfs niet in de finale. Het wordt vanavond bibberen voor Blanche in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. "Ze heeft geen greintje persoonlijkheid op het podium", klinkt het vanuit Kiev. "Het lijkt alsof ze bang is van het hele gebeuren. Superspijtig, want haar liedje is ijzersterk."

Twee maanden geleden stelde Blanche haar nummer voor. De reacties op 'City Lights' waren overweldigend positief. "Je moet het beluisteren als je 's nachts in het donker op de snelweg rijdt", zei Songfestival-commentator Peter Van de Veire. "Het is geen klassieke inzending, maar het gaat volgens mij goed scoren."



Van de Veire leek gelijk te krijgen. Bij de bookmakers stond België lange tijd als tweede genoteerd, samen met Italië. Zelfs de bijna obligate beschuldiging van plagiaat bracht daar geen verandering in. Maar dan streek Blanche neer in Kiev en ging het snel bergaf. Gisterochtend stonden we bij de bookmakers op een dertiende plaats. "Die gaan er dan vanuit dat we de finale halen", zegt Songfestivalkenner Jens Geerts vanuit Kiev. "Ik ben daar persoonlijk niet meer zo zeker van. Het wordt straks erop of eronder voor Blanche. In mijn ogen kan ze hoogstens negende worden in haar halve finale en dan gaat ze door. Maar net zo goed wordt ze elfde en dan kan ze morgen al naar huis."



