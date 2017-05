Billie Leyers speelt vanavond in Gentse Charlatan

Door: redactie

3/05/17 - 16u39

Dochter van Jan, zus van Olga, Ella en Dorien: Billie Leyers (22) moet ondanks haar familienaam net als Jan en alleman hard knokken om een plekje te veroveren in de Vlaamse muziekscène.

Billie studeerde muziekproductie aan het Gentse conservatorium en op een boogscheut daarvandaan treedt ze vanavond op. Het optreden in de Gentse uitgaanstempel Charlatan kan dan vreemd lijken, het kan haar credibiliteit alleen maar ten goede komen.



Billie speelt zelfgepende nummers met vier topmuzikanten die ze tijdens haar opleiding in Gent ontmoette. Onder hen ook de drummer van Oscar & The Wolf. Het optreden begint om 22 uur, de inkom bedraagt ocharme 5 euro. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd was.