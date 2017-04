10.000 festivalgangers voor extra beveiligde eerste dag Groezrock

Jean Eyckmans

© Maria De La Cruz.

Met Groezrock wordt de festivalkalender officieel afgetrapt. Op de eerste dag van het punk- en hardcorefestival - reeds de 26ste editie - zakten meer dan 10.000 fans af naar de Antwerpse Kempen.

De 3.000 festivalgangers die vrijdag reeds toekwamen, beleefden een barkoude nacht op de campingweide. Gelukkig konden zij zich opwarmen tijdens de welkomstfuif. Op de eerste festivaldag bleef het wel droog boven Meerhout en zijn 12 hectare grote festivalterrein.



De organisatoren doen dit jaar extra inspanningen op het vlak van veiligheid. Zo moet een nieuw VIPA-betonbloksysteem beletten dat voertuigen met hoge snelheid over de toegangswegen rijden. De politiediensten zetten ook meer camera's in dan vorige jaren en zelfs rugzakken zijn dit jaar verboden op het festivalterrein. In een zogenaamde "wasstraat" checkt de politie alle bezoekers op het bezit van drugs. Op de eerste festivaldag waren er alvast geen noemenswaardige incidenten.



Met de verwachte zonnige zondag - de temperaturen zouden morgen klimmen tot 20 graden Celsius - verwachten de organisatoren 15.000 Groezrockbezoekers.