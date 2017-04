Wereldprimeur: Daydream Festival heeft eigen trein... en die stopt zelfs op weide

Door: Birger Vandael

De trein, omgedoopt tot Daydream Express, komt aan op het tijdelijke perron op de festivalweide. © Karolien Coenen.

video Het Daydream Festival in het Limburgse Lommel heeft een wereldprimeur te pakken, want het terrein is te bereiken met de trein, die rechtstreeks op de weide stopt. 450 reizigers stapten vandaag af aan de eindhalte. "Als alles goed gaat, bouwen we het station volgend jaar verder uit", belooft organisator Roel Berens.

Het is de bedoeling dat we volgend jaar het concept uitbreiden. Zo vinden we een oplossing voor het mobiliteitsprobleem Organisator Roel Berens

Het tijdelijke perron werd gebouwd aan de spoorlijn die vlak naast het terrein gelegen is. Normaal rijdt de trein van Mol via Lommel verder naar Overpelt. Ter hoogte van de industriezone maakt die nu een bocht naar links en volgt zo het traject van een goederenspoorlijn. De trein stopt dus werkelijk op de festivalweide.



Het was een unieke kans die de organisatie met beide handen gegrepen heeft. "De Daydream Express komt toe uit Hasselt en Antwerpen. Mensen stappen af op tien meter van het festival en zijn meteen binnen", legt organisator Berens fier uit.



Concreet vertrokken er vandaag rond de middag twee partytreinen, vanuit Antwerpen-Centraal en Hasselt. Via haltes in Lier, Herentals, Geel, Zolder en Leopoldsburg werden de treinen in Mol gekoppeld om zo samen naar het eindstation te rijden. Deze nacht gebeurt hetzelfde, na het laatste optreden om half 1, maar dan in omgekeerde richting.



Het idee is het gevolg van een samenwerking met de NMBS: men wil bezoekers op een duurzame manier naar het festival lokken. De spoorwegmaatschappij wil reizigers wil inspireren vaker gebruik te maken van de trein. "Puur logistiek was dit snel geregeld, maar het heeft wel lang geduurd om alles in orde te krijgen", zucht Berens.



Het initiatief lijkt wel degelijk een succes te worden. "De tickets konden online aangekocht worden en bijna elk kaartje raakten we kwijt. We hebben het voorzichtig aangepakt. 450 mensen was de limiet, en die hebben we bewust vastgelegd. We zullen kijken wat het dit jaar geeft en nadien volgt een evaluatie. Vandaag spreken we van een succes, er is veel belangstelling voor de trein. Het is de bedoeling dat we volgend jaar het concept uitbreiden. Zo vinden we een oplossing voor het mobiliteitsprobleem", is Berens duidelijk.



Niet langer kleine broertje

Op die manier pakt dancefestival Daydream dus opnieuw uit met een straffe stunt. Dat is niet voor het eerst, want het Lommelse festival trok eerder al naar Mexico en de Dominicaanse Republiek, waar het meer publiek lokt dan het moederfestival in Lommel zelf. Het is het doel van het festival om de wereld te veroveren. Het kleine broertje van Tomorrowland is Daydream duidelijk al lang niet meer. Vermoedelijk krijgt het festival ook in Azië een versie.