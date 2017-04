De Romeo's hebben een opmerkelijke vraag: "Stuur ons naar het Songfestival"

STIJN VAN HOVE

Terwijl overal de Songfestival-koorts stijgt, viel een opvallende sollicitatie in de bus. Volgend jaar willen De Romeo's ons land heel graag vertegenwoordigen op de liedjeswedstrijd. "Wij stellen ons kandidaat en het is ons menens", klinkt het. "Als de mensen ons steunen, zullen we verschillende songs maken. Daaruit mag het publiek dan eentje kiezen."

Anouk deed het hen voor in Nederland en nu lanceert ook Vlaanderens populairste trio een uitgesproken wens. Terwijl de Waalse zangeres Blanche zich volop klaarstoomt voor het Eurovisiesongfestival in Oekraïne, dromen De Romeo's al van de volgende editie. "We willen dit echt heel graag", aldus Chris Van Tongelen na een gesmaakte show op het Schlagerfestival. "Ik denk dat we ons daar echt thuis zouden voelen en we zijn niet bang om een slecht figuur te slaan. Al hebben we wel één voorwaarde. Als we gaan, willen we geen wedstrijd met andere artiesten. We willen het volle vertrouwen krijgen. Mocht dat gebeuren, dan zullen we met plezier wat songs maken waaruit het publiek een keuze mag maken." Ook over de vestimentaire invulling is al nagedacht. "Voor die gelegenheid zullen we met veel plezier nieuwe pakken laten maken die helemaal passen in de sfeer van het Songfestival. Ik denk zelfs dat onze huidige kostuums daarvoor al geknipt zouden zijn."