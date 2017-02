Bazart komt naar Suikerrock en Rock Zottegem

Door: redactie

Bazart is op zaterdag 29 juli de headliner van Suikerrock in Tienen. Dat maakten de organisatoren vandaag bekend. De band komt op 8 juli ook naar Rock Zottegem.

De groep was nog voor haar debuut 'Echo' aan een triomftocht door festivalland begonnen, klinkt het. "Rock Werchter en Pukkelpop platspelen zonder een plaat uit te hebben, dat is zelden gezien. Het verhaal stopt niet, ze walsten gewapend met zeven nominaties onlangs de MIA's plat en zijn van plan dit jaar geenszins onder te doen voor wonderjaar 2016", aldus het stadsfestival. Tickets zijn onmiddellijk beschikbaar.



Eerder werden voor het hoofdpodium in Tienen Iggy Pop (vrijdag 28 juli), Soulsister en Zucchero (zondag 30 juli) vastgelegd.