Stan Van Samang neemt clip op met 10.000 camera's in het Sportpaleis

Annelies Roebben

26/11/16 - 10u20

video "Het is nu 'mijnen toer', het mag iets kosten", had Stan Van Samang op voorhand gezegd over zijn drie Sportpaleisconcerten waarvan hij vrijdagavond de aftrap gaf. Hij hield woord. Hoogtepuntje was echter een doe-het-zelf-momentje; toen hij aan de 10.000 aanwezige fans vroeg om zijn duet met Sarah Bettens te filmen, voor zijn volgende videoclip.

@StanVanSamang,wat een fantastisch optreden!! Zo van genoten van je concert! Het was top ¿¿¿¿¿¿Bedankt en hopelijk tot nog eens!! pic.twitter.com/tOE4LyLYs0 — Sabine Roels (@Bientje01) Little Moon Rises, het duet dat hij met K's Choice-zangeres Sarah Bettens opnam voor zijn nieuwe cd, zat al vrij vroeg in de set. En speciaal voor de drie Sportpaleisconcerten was Sarah overgevlogen vanuit de States. Daar moest dus wel iets mee gebeuren. Vandaar dat Stan de hele zaal, die toch sowieso al het hele concert met z'n smartphone bezig was, vroeg om het nummer zeker te filmen. De beelden mochten ze doorsturen naar zijn facebookpagina om er zo een montage van te maken voor een clip. De fans gingen er gretig op in. De twee dames die mee op podium mochten om Stan van wel zeer dichtbij te filmen, wisten met hun enthousiasme amper blijf.



Ook op andere momenten at het publiek uit Stan's hand. Het moet gezegd: hij is een geboren frontman. En hij werkte heel het concert lang ontzettend hard om iedereen in de zaal mee te krijgen. Het Sportpaleis zat niet aan zijn maximumcapaciteit. De bovenste ring was leeg gelaten en een groot deel van het middenplein was zittend. Van Samang was vanaf minuut een vastberaden om iedereen uit zijn stoel recht te krijgen.

Liefde voor Muziek Bij de start kwam hij vanop een zwevend podium uit de nok neergedaald. Terwijl deelde een veelkoppig doedelzakorkest het podium met de band. Maar er was ook ruimte voor strijkers, en een vierkoppig achtergrondkoor dat regelmatig mee op de voorgrond mocht. En Stan, die rende de hele zaal door om zoveel mogelijk handen te schudden.



In de set behoorlijk wat nummers van de nieuwe cd, met als meest breekbaar moment Governor of Life, de eerste bis - geschreven voor zijn overleden vriend Jo.



Dat Stan die Sportpaleizen nu kan doen, heeft hij in grote mate te danken aan het VTM-programma Liefde voor Muziek. En ook nu zat het publiek duidelijk te wachten op Stan's versie van Goeiemorgend Goeiendag van Slongs Dievanongs. Laatste bis was natuurlijk de monsterhit, Een Ster. Zou nog iemand weten dat dat eigenlijk eerst van Christoff was?

#stanisvaniedereen Tweets by @hashtag/stanisvaniedereen Tv-programma's en Stan: het is altijd al een goed huwelijk geweest. Ook Scars, die eerste grote hit van Stan na Steracteur, Sterartiest - het programma op Eén dat tien jaar terug zijn doorbraak als zanger betekende - zorgt nog steeds voor een hoogtepunt tijdens zijn concerten.

Je zag Stan Van Samang zelf zichtbaar genieten. Wel tien keer riep hij dat hij zijn publiek zo 'schoon' vond. En dat hij er dertig jaar lang van had gedroomd, om zelf eens in het Sportpaleis te mogen staan. Het publiek - zeer divers, met zelfs een fiks aantal ouders met nog vrij jonge kinderen - zou hem doodgeknuffeld hebben als ze konden. De 10.000 fans leken na afloop allemaal goedgeluimd naar huis te gaan. Op de tram naar huis zongen een moeder en haar zoon in koor Junebug - het tweede nummer uit de set die meer dan twee uur duurde. Twee dronken heren waagden zich op straat aan Een Ster.



De hashtag #stanisvaniedereen, die geprojecteerd werd op het gigantische scherm dat tijdens het concert over de hele breedte van het podium liep, zei eigenlijk alles. Van Samang is bereikbaar, zelfs in het Sportpaleis. En net daarom ziet Vlaanderen hem zo graag.