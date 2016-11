Deze dame gaat voor België naar het Eurovisiesongfestival

Door: redactie

22/11/16 - 17u01 Bron: RTBF

Ellie Delvaux maakte veel indruk in de talentenjacht The Voice Belgique. © Facebook.

De jonge Brusselse zangeres Ellie Delvaux, die nu als Blanche op het podium staat, zal de Belgische kleuren verdedigen op het Eurovisiesongfestival in Oekraïne in 2017.

Dit jaar mocht de Franstalige zender RTBF de artiest kiezen die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. In mei 2017 zal Blanche in Kiev op het podium voor België staan. Amper 16 jaar, maar ze maakte met haar beklijvende stem veel indruk op het publiek en haar coaches tijdens het 5e seizoen van de talentenjacht 'The Voice Belgique'. Vooral met haar versie van Adele's 'Daydreamer' gooide ze hoge ogen.



Auteur-componist Pierre Dumoulin heeft samen met Blanche het Eurosongnummer geschreven. Hij contacteerde haar nadat hij was ontroerd door de frêle en melancholische kracht van haar stem.