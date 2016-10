Glastonbury in minder dan een uur volledig uitverkocht

Door: redactie

9/10/16

© anp.

Glastonbury 2017 is uitverkocht. De 135.000 kaarten voor het populaire Engelse muziekfestival gingen vanmorgen in de verkoop en waren binnen vijftig minuten weg.

"We staan wederom versteld van het ongelooflijke aantal mensen van over de hele wereld dat naar ons festival wil komen", liet de organisatie weten. De site van Glastonbury kon de enorme vraag naar tickets niet aan en lag eventjes plat. "De vraag was vele malen groter dan het aanbod', ook al was het dit jaar een modderpoel van jewelste.



Wie achter het net heeft gevist, heeft misschien komend voorjaar nog geluk. Iedereen die nu kaartjes heeft kunnen bestellen, moet voor begin april betalen. Tickets die dan niet betaald zijn, gaan opnieuw de verkoop in. Voor die kaarten is een wachtlijst geopend.



De festivalorganisatie, die de afgelopen jaren grote namen als Adele, Beyoncé en The Rolling Stones wist te strikken, bood zijn verontschuldigingen aan aan iedereen die het niet is gelukt kaarten te bemachtigen. "Het liefst laten we iedereen naar binnen."