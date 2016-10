Dit was het concert van Justin Bieber in Sportpaleis

Door: redactie

Voor wie het nog niet wist: de 'Bieber-fever' is duidelijk in het land. De Canadese superster heeft gisteren zijn eerste van twee uitverkochte shows gespeeld in het Antwerpse Sportpaleis. Het werd een echt spektakel, maar - net als Rihanna op Pukkelpop - zong Bieber niet altijd live, en lag de nadruk vooral op het visuele aspect.



Al meer dan 36 uur op voorhand hadden tientallen tienermeisjes verzameld aan het Sportpaleis voor het concert van Bieber. Het was dan ook geen verrassing dat de zaal vooral gevuld werd door tienduizenden tienermeisjes. Toch waren er ook opvallend veel volwassenen aanwezig voor Biebers 'Purpose World Tour'.



Er was ook Belgisch succes op het podium gisteravond. Bieber had op voorhand drie Antwerpse meisjes laten selecteren om mee te dansen op het podium. Na afloop nam de Canadese ster uitgebreid de tijd om ze te bedanken met een applaus en een knuffel.