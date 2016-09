Charles Aznavour (92) kijkt uit naar afscheidsconcert in Antwerpen

Door: redactie

7/09/16 - 17u11

video De tijd lijkt maar geen vat te krijgen op de legendarische chansonnier Charles Aznavour. De ondertussen 92-jarige Frans-Armeense wereldster stond de voorbije maanden op de planken in onder andere Tokio, Barcelona, Marbella en Trélazé (Frankrijk). Nu staan nog concerten in Italië en de Verenigde Staten op het programma. Op 4 december strijkt Aznavour neer in de Antwerpse Lotto Arena voor zijn Belgisch afscheidsconcert.

Het concert stond oorspronkelijk gepland op 5 juni 2016, maar moest toen wegens productionele redenen uitgesteld worden. Sommigen vreesden voor een definitief afstel, maar dat is buiten de werklust van de levende legende gerekend.



In een videoboodschap vanuit zijn buitenverblijf in het zuiden van Frankrijk, richt een stralende en energieke Charles Aznavour zich tot zijn Belgische fans en nodigt hen uit om samen met hem een feestje te bouwen op 4 december in Antwerpen.



'Charles Aznavour in Concert' gaat door op zondag 4 december 2016 om 20u in de Lotto Arena te Antwerpen. Tickets voor deze historische avond via 070/345.345 (max. €0,30/min.) of www.teleticketservice.com.