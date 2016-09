34.000 bezoekers voor Laundry Day

Door: redactie

Light it up Laundry Day! What a freaking epic party, and it ain't over yet! #LD16 pic.twitter.com/rHpVdjSfei — Laundry Day (@laundrydayevent) September 3, 2016

De negentiende editie van Laundry Day heeft 34.000 danceliefhebbers naar de Antwerpse Linkeroever gelokt, waar ze uit de bol konden gaan op de beats van ruim 120 acts verspreid over twaalf podia. Het festival duurt nog tot middernacht en wordt afgesloten door onder meer Netsky en Sven Van Hees.

Laundry Day begon in 1998 als een klein straatfestivalletje in de trendy Kammenstraat, maar het duurde niet lang voor het daar uit zijn voegen barstte en op zoek moest naar een grotere locatie. Na passages op het Eilandje en Nieuw-Zuid, streek het festival dit jaar voor de tweede keer neer op de terreinen aan de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever.



Deze negentiende editie, met op de affiche namen als Netsky, Tourist LeMC, Klingande, Claptone en Discobaar A Moeder, trok 34.000 bezoekers. "We zijn zeer tevreden met die opkomst", zegt Luc Carpentier, oprichter van Laundry Day.



"Zeker als je weet dat we dit jaar een muzikale bocht hebben ingezet qua programmatie, wat niet evident was. We lokten minder volk dan de vorige jaren, maar we willen niet het grootste festival zijn, wel één van de fijnste. En daar zijn we in geslaagd."



