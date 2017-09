Door: redactie

video James Corden heeft weer een grote vis gevangen in zijn nieuwste 'Carpool Karaoke'. De mannen van Foo Fighters zaten deze week bij Corden in de auto om hun hits te brengen. Er zijn ondertussen al heel wat grote artiesten gepasseerd in James' wagen. Wij hebben de leukste op een rij gezet. Welke vinden jullie de beste?