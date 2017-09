VIDEO: Opgelet Justin Bieber en co.: deze K-popband verbreekt alle records

Door: redactie

video Al gehoord van K-pop (Koreaanse pop)? Het muziekgenre uit Zuid-Korea is een mix van vele stijlen, maar valt ook erg op door gebruik van verschillende audiovisuele elementen. K-pop is uitgegroeid tot een ware subcultuur en is ook de rest van de wereld aan het veroveren. De Zuid-Koreaanse band BTS verbreekt zelfs records in binnen-en buitenland. Justin Bieber en Katy Perry kunnen maar beter opletten, want deze jongens verdringen hen van de YouTube-troon. Tijd dus om kennis te maken met BTS en K-pop.